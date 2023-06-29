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Алексей
Дом

Керамическая плитка

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Подскажите, правильно ли использовать гладкую керамическую плитку в ванной и кухне? СВ нашей семье мнения по этому поводу разделились.

Вопрос задан 29.06.2023
16
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    Ответы на вопрос (1)

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    Приветствую! Вопрос интересный. В действительности по параметрам безопасности гладкая керамическая плитка может применяться в качестве напольного покрытия в ванной и кухни. При чем для кухни, её использование не должно вызывать вопросов.
    Современная керамическая плитка с гладкой поверхностью, за счет добавления антискользящих присадок безопасна для ванной. А, благодаря наличию огромного ассортимента можно создать оригинальный и уютный интерьер. К примеру модельный ряд Гранитея от "Уральского гранита" https://ceramicmall.ru/catalog/plitka/graniteya/ - приятные цвета, высокое качество и ничего лишнего.

    29.06.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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