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Здоровье и красота

Для фитнесс центра

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Добрый вечер. Недавно открыли небольшой фитнесс центр и сейчас ищем поставщикв разного фитнесс оборудования. Коврики нужны для фитнесса, мячи разные, степ платформы и тл. Где такое продается, подскажите кто знает

Вопрос задан 17.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Оборудование и разные принадлежности для фитнеса можно заказать на сайте https://starfitshop.ru/fitnes-optom/ и там, как я понимаю все для фитнеса продается по оптовым ценам. Я заказывала там мячи и разную мелочевку для групповых занятий фитнесом. Степ платформы там есть точно и очень неплохие. Там и тренажеры хорошие продаются, рекомендую одним словом посмотреть на данном сайте

    17.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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