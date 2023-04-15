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Кадастровые услуги

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Нужно сделать кадастровый план участка в Подмосковье. Не знаю как это правильно называется но план нужен для того что бы участок появился в кадастре и тд. Подскажите где можно проконсультироваться по этому поводу

Вопрос задан 15.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я бы вам посоветовала обратиться на сайт https://xn--80agcrgi5bpc.xn--p1ai/ Федеральной сети кадастровых услуг. Они занимаются кадастровыми услугами по всей РФ. Так что вам точно помогут решить вопросы с кадастром и проведут все работы с вашим участком и также вы смоете получить квалифицированную помощь и узнать все про кадастр

    15.04.2023

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