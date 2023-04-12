У нас в доме есть система видеонаблюдения. Очень удобно, можно посмотреть кто и когда приходил. Устанавливала и обслуживает видеонаблюдение компания https://spb-video.ru//a> и нас все устраивает - и цена и сама услуга. Стоит недорого, зато в нашем доме стало гораздо безопасней жить. Видеонаблюдение ведется и за домом и за прилегающими улицами