Добрый вечер. Сейчас обшивка сайдингом деревянных или кирпичных домов довольно популярный вид отделки. Сайдинг недорогой, работа с ним тоже не очень сложная и потому не очень дорогая. Ну и сам сайдинг долговечный и эстетичный материал. ну а найти фирму или строительную бригаду для обшивки сайдингом дома в Московской области несложно