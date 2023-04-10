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Здоровье и красота

Портативный узи аппарат

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Нужен недорогой портативный УЗИ аппарат. Переносной и не сложный в обращении. Желательно в формате ноутбука или что то подобное. Где такой можно купить?

Вопрос задан 10.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Недорогие узи аппараты как стационарные так и портативные можно купить в интернет магазинах сейчас. Например аппарат узи siui и другие модели узи есть в разном исполнении и по разным ценам. В формате ноутбука тоже есть модели, например УЗИ аппарат Mindray DP-50 который стоит всего 185 000 рублей. Ну вообщем на сайте uzi-medicina.ru можно подобрать аппарат узи по разным ценам и в разном исполнении

    10.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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