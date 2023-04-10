Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Футбольные мячи оптом
Аноним
Лайфхак

Футбольные мячи оптом

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Всем доброго дня. Если кто знает где можно купить футбольные мячи по оптовым ценам - буду признателен. Начинается сезон и у нас в спортивной школе теперь футбольные тренировки будут каждый день. мячей надо много

Вопрос задан 10.04.2023
40
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Спорт и футбол - это вообще прекрасно. Если нужно купить оптом футбольные мячи то в интернет магазине https://jogelshop.ru/komandnyy-sport/futbol/futbolnye-myachi-optom/ сделать это проще всего. Тут же кстати можно купить и бутсы и футбольную форму для всей команды. Цены вполне вменяемые, качество и мячей и другой футбольной атрибутики на уровне. Так что покупайте мячи и занимайтесь спортом

    10.04.2023

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.