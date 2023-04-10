Импланты в Минске

В Минске немало хороших стоматологических клиник. Я бы вам порекомендовала врача-стоматолога Дмитрия Станевко. Если ставить импланты то лучше всего именно и Дмитрия. Узнать про цены и все остальное можно на странице https://stanevko.by/uslugi/implantaciya-zubov/ и там же можно записаться на прием. Импланты это довольно не дешево и поэтому надо делать их у профессионала высокого класса