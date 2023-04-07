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Запчасти для строительной техники

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Подскажите где можно купить запчасти для строительной и спецтехники - для бульдозеров, экскаваторов, для дорожных катков и тд

Вопрос задан 07.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Зайдите на сайт https://www.specresurs96.ru и там можете увидеть к какой технике можно заказать запчасти и какие. Насколько я знаю, на данном сайте можно заказать любые запасти для дорожной, строительной техники. Видела там запчасти для бурильных установок, для трактаров-бульдозеров, автогрейдеров и тд. Ну в приницпе для любой спецтехники можно найти запчасти

    07.04.2023

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