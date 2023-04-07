Нотариальный перевод документов

Могу порекомендовать бюро переводов https://leitermos.ru/ где вам помогут и с переводом на итальянский или на другой язык и также нотариально заверят переведенные документы. Я сам пользовалась услугами этого бюро переводов когда в январе этого года ездила в Турцию по делам нашей компании. Перевели все и заверили все нужные документы и доверенности