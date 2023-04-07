Все верно, сейчас портативные узи можно купить в интернет магазинах для личных потребностей. И не только узи но и ивл и другую медицинскую технику. Портативные узи несложный аппарат и пользоваться им довольно просто. Но конечно надо иметь определенные навыки. Если надумаете покупать портативный узи то попросите что бы вам подробно рассказали как им пользоваться