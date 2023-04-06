Кино про вампиров

Я сама нечасто смотрю фильмы про вампиров но муж любит смотреть такое. Спросила у него где он узнает про новинки таких фильмов - посоветовал сайт https://likefilmdb.ru/list/filmy-pro-vampirov/ где можно узнать про как новые фильмы так и про самые популярные, топовые фильмы про вампиров. Так что читайте отзывы и смотрите свои любимые фильмы. Там кстати можно узнать и про сериалы тоже и про кино разных жанров