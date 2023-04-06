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Кино про вампиров

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Порекомендуйте интересные фильмы про вампиров и прочих вурдулаков. Люблю такой жанр но не знаю какие еще фильмы подобные есть кроме тех что уже посмотрел. Есть где почитать про такие и другие фильмы? Спасибо

Вопрос задан 06.04.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я сама нечасто смотрю фильмы про вампиров но муж любит смотреть такое. Спросила у него где он узнает про новинки таких фильмов - посоветовал сайт https://likefilmdb.ru/list/filmy-pro-vampirov/ где можно узнать про как новые фильмы так и про самые популярные, топовые фильмы про вампиров. Так что читайте отзывы и смотрите свои любимые фильмы. Там кстати можно узнать и про сериалы тоже и про кино разных жанров

    06.04.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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