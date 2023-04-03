Надумали сделать в квартире натяжные потолки. Куда можно обратиться что бы сразу просчитать стоимость потолков с работой? Ну и посмотреть какие цвета потолков есть, фактура и прочче. Живем в Домодедово, ближайшее Подмосковье
Стоимость натяжных потолков сейчас практически у всех компаний одинаковая, + - копейки какие разница. Каталог потолков можно посмотреть на https://rumexpert.ru/katalog/ и там расчет можно заказать на свои потолки. Рекомендую глянцевый потолок заказывать, матовые как то сильно уныло выглядят. Ну это вам решать конечно
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