Где найти инструкцию к стиралке

Есть стиралка Дэу DWD-M8022 и не помню где дел инструкцию к ней. Сейчас вот вода не набирается а просто сливается в канализацию. Что делать? Где найти инструкции к стиральным машинам на русском языке?
Есть ведь хороший сайт https://mcgrp.ru/ где можно найти инструкции к разной технике - и к стиралкам и к тв и пылесосам. Там же кстати можно получить онлайн помощь в случае если вы не знаете что делать если бытовая техника перестала работать надлежащим образом. Можно задать любой вопрос касаемый техники и электроники - и вам обязательно помогут решить вопрос
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