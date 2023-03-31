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Жизнь

Где можно купить танцевальные костюмы и обувь?

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Подскажите пожалуйста где можно купить или заказать обувь и одежду для танцев? Наши дети занимаются в танцевальном кружке и вот надо купить определенные костюмы и обувь для выступлений

Вопрос задан 31.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Хорошую качественную одежду и обувь для танцев можно заказать на сайте https://kadrilshoes.ru/ и насколько я знаю там вам пошьют любую танцевальную одежду - и для народных танцев и для современных. То же самое с обувью, шьют хорошую танцевальную обувь и из натуральной кожи и из искусственной. Есть много готовой одежды и обуви разных размеров

    31.03.2023

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