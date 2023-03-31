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Хочу продать часы

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У меня есть неплохие швейцарские часы - хочу продать их за ненадобностью Где в Москве можно продать такие часы за максимальную цену?

Вопрос задан 31.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу посоветовать продать хорошие часы на сайте https://skupkachasov.ru а еще лучше - для начала скинуть им фотографию своих часов и узнать сколько можно за них получить. Скупка швейцарских часов в Москве работает уже давно, мой муж таким образома продал свою Омегу, там стекло треснуто было и он решил избавиться от таких часов. Дали приличную сумму денег даже за часы с треснутым стеклом

    31.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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