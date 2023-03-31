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Кино про вампиров

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Какие то есть новые фильмы про вампиров? Люлю такие смотреть но давно не слышал про новинки такого жанра. Кто знает где можно посмотреть-почитать про новости кино?

Вопрос задан 31.03.2023
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я тоже иногда люблю посмотреть кино про вампиров да и вообще люблю ужастики с черным юмором. Новые фильмы этого жанра конечно же есть. Я обычно открываю сайт https://likefilmdb.ru/list/filmy-pro-vampirov/ и узнаю все про новинки кино. И там же есть советы где можно посмотреть новое кино. Ну и про старые фильмы на сайте тоже можно узнать разные инетресные вещи. Сегодня смотрела Интервью с вампиром (1994) там Том Круз и Бред Питт молодые совсем еще играют

    31.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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