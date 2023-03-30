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Киносайт

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Есть какой то русскоязычный сайт про новинки кино, киноновости и тд? Не торрент и не онлайн кинотеатр - а именно почитать что сейчас снимают или сняли недавно. Ну а если есть возможность поспотреть трейлер или кино полностью - то еще лучше

Вопрос задан 30.03.2023
34
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    Ответы на вопрос (1)

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    Обратите внимание на сайт https://kinorius.com/ там обычно пишут про новинки киноиндустрии всего мира. Трейлеры тоже есть, насчет онлайн просмотра я не знаю, не скажу. Но новости про кино, новинки сериалов и тд там есть точно. Я читала этот сайт какое то время, потом забросила а теперь вот опять почитываю и трейлеры смотрю. Очень интересно и подробно про новости киноиндустрии

    30.03.2023

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    Комментарии (Всего: 0)

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