Юридическая помощь

Ну давайте так - для юристов нет понятия сложный или несложный вопрос. Любой вопрос имеет определенную сложность и простому человеку, не юристу, порой сложно в этом разобраться. А по гражданскому праву лучше всего обратиться на юридический сайт https://spravka-pomosh.ru/grazhdanskoe-pravo и там можно задать свой вопрос профессиональным юристам. Я сама обращалась недавно по вопросу защиты прав потребителя. Купили не качественный товар и продавец отказывался его обменять или вернуть деньги. Юристы помогли решить этот вопрос