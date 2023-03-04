Как избавиться от трихотилломании?

трихотилломания , также известная как расстройство выдергивания волос, является психическим расстройством, характеризующимся неконтролируемым желанием выдергивать собственные волосы, что может привести к заметному утрате волос и другим проблемам со здоровьем.

Это расстройство относится к группе психических заболеваний, связанных с телесным обликом, и обычно начинается в детстве или ранней юности. Трихотилломания может влиять на людей любого возраста, пола и этнической принадлежности.

Симптомы трихотилломании могут включать повторяющееся выдергивание волос с кожи головы, бровей, ресниц, рук и других областей тела, что приводит к различным уровням утраты волос. Это может привести к появлению пятен без волос на голове, лобке, бровях и других частях тела, а также к повышению риска инфекции кожи.

Причины трихотилломании могут быть различными и могут включать генетические факторы, стресс, тревожность, депрессию и другие психические расстройства. Многие люди, страдающие от трихотилломании, описывают свое выдергивание волос как способ справиться со стрессом или тревогой.

Лечение трихотилломании обычно включает комбинацию медикаментозной терапии, психотерапии и других методов. Медикаментозное лечение может включать препараты, такие как антидепрессанты, которые могут помочь контролировать симптомы тревоги и депрессии, которые могут способствовать выдергиванию волос.

Психотерапия, такая как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), может помочь людям научиться управлять своими мыслями и чувствами, что может помочь контролировать желание выдергивания волос. Она также может помочь людям разработать заменительные стратегии для расслабления и справления со стрессом