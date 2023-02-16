CHRISTIAN DIOR Sauvage EDT – фужерный аромат для настоящих современных мужчин. Его многогранное благоухание поможет создать как дневной, так и вечерний образ с помощью которого вы сможете выделиться в обществе и без лишних слов продемонстрировать окружающим своё индивидуальной чувство стиля. Купить Диор оптом вы можете в нашем интернет-магазине с быстрой доставкой по всей территории Российской Федерации. Парфюм оптом Больше не нужно тратить время на поиск наземных точек продажи, ведь мы предлагаем качественные духи оптом по разумным ценам.