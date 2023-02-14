Вопрос, как создать сайт и зарабатывать на нем деньги, задают все больше людей. Они убеждаются в том, что деньги в интернете есть, что заработать их вполне реально и что один из способов это сделать — иметь свой сайт. Или даже несколько.Есть десятки технологий, сотни готовых решений, систем управления контентом, фреймворков. Если вы не хотите углубляться в технические дебри, но имеете деньги, то наилучшим способом для вас будет заказать разработку опытному фрилансеру или даже команде веб-разработчиков. Допустим, у вас есть несколько знакомых подруг, которые умеют хорошо делать разные вещи (браслеты, серьги) своими руками. И вы решили запустить бизнес — интернет-магазин хенд-мейда. Сайт вы сделали. Сейчас неважно, как именно. Но сайт у вас есть, есть товары, все работает. Остается зарабатывать?

Как? Очевидно, что магазину на первых порах нужна серьезная раскрутка. Раскрутить тоже можно множеством способов. Например, сразу покупать платную рекламу. Если она будет полностью окупаться + еще и прибыль сверху будет, тогда есть смысл использовать именно такой способ, максимально оптимизировав его.

Если же вы хотите получать бесплатный органичный трафик из поисковых систем, понадобятся усилия и терпение. Вам нужно будет писать описания товаров под запросы, которые люди вбивают в поисковик. Эти запросы должны быть близко к тематике хенд мейда, чтобы в магазин приходили целевые люди.

Понадобятся силы, чтобы написать десятки, а может быть и сотни таких описаний под ваш ассортимент товаров. И результат будет не сразу, а лишь спустя много месяцев, когда страницы проиндексируются в поисковике и начнут выползать в ТОП-10 по нужным запросам.