Вывоз строительно мусора

Добрый день. Могу порекомендовать лицензированную компанию по вывозу строительного мусора в СПб https://musoroboss.ru/ в которую мы с мужем обращались в прошлом году когда делали ремонт в своем магазине. Ремонт делали капитальный, то есть мусора было много в том числе крупногабаритного. Куски плит и панелей, битый кирпичь, обломки бетона - вообщем все что образуется при капитальном ремонте. Составили договор с musoroboss.ru на вывоз мусора, демонтаж строительных конструкций и услуги грузчиков. Весь процесс происходил вовремя, практически тихо и без лишнего шума. Нам все понравилось, грузчики хорошо и быстро работали, мешки для мусора они привозили свои, после погрузки мусора убирали подьездные пути к магазину, машины приезжали строго по расписанию. То есть я могу только рекомендовать компанию musoroboss.ru для вывоза строительного мусора после ремонта квартир и другой недвижимости. Также можете с ними договориться и про демонтаж. Ну и тот факт что у компании musoroboss.ru есть лицензия на вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге тоже говорит о серьезном подходе к делу