Онлайн камеры в Астрахани

В Астрахани конечно есть онлайн камеры, впрочем как и в других городах нашей страны. Могу подсказать как найти именно в вашем городе. Для этого просто вбейте запрос в гугле камеры онлайн астрахань и скорей всего вам будет предложен сайт https://astrakhan.su/live/ на котором можно смотреть интересные и памятные места Астрахани в онлайн режиме. Я сама тоже родом из Астрахани, живу в Москве. Скучаю по своему тихому и уютному городу, часто ищу камеры онлайн Астрахань и могу часами сидеть смотреть на городскую жизнь через камеру. Вот и сейчас зашла на веб-сайт и смотрю - сейчас работает онлайн камера на ЖД пеереезд-ул. Кулакова. Я жила неподалеку от этого места кстати. Интересно смотреть камеры онлайн Астрахань на разные места нашего общего с вами города. Иногда прошу своих знакомых подойти на место откуда ведется трансляция в определенное время и помахать мне рукой)) Вот так общаемся иногда со своими друзьями и родственниками. Не часто конечно, все взрослые люди, дела и заботы у каждого свои.

Так что открывайте сайт astrakhan.su/live и сделайте закладку камеры онлайн астрахань в браузере и потом в любой момент можете зайти и посмотреть на Астрахань через онлайн камеру