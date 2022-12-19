Доски обьявления

Добрый вечер. Могу порекомендовать относительно новый сайт бесплатных объявлений https://avizo.pw/ где можно выставить на продажу практически любой товар или найти и купить разные интересные вещи. Я сама несколько раз уже покупала на этом сайте нужные мне книги, которые в офлайн магазинах стоят дороже. Также продала на этом же сайте ненужные мне горный велосипед и велотренажер. Простая форма подачи объявлений и удобный поиск по города - причем не только по крупных но и по небольшим городам. Также удобный поиск товаров по карте. Находишь нужный тебе город и смотришь что там можно купить. Администрация сайта лояльная ко всем пользователям, можно задавать любые вопросы и ждать ответа недолго. Ну вообщем могу порекомендовать - новая доска объявлений avizo.pw достойная альтернатива другим аналогичным сайтам