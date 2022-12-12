Как создать мобильное приложение на React Native.

Разработчики популярных веб-ресурсов стараются сделать все возможное, чтобы клиентам было комфортно потреблять предоставленный контент. В частности, часто можно обнаружить, что они создают отдельное приложение от сайта. С помощью приложения вы можете информировать посетителей о новинках, подключив всплывающие уведомления, или использовать его как метод дополнительного продвижения. В общем, преимуществ у такого подхода много.Онлайн-сервис который конвертирует сайт в мобильное приложение для Android и iOS за 5 минут.

Чаще всего приложения по функционалу аналогичны обычным мобильным версиям сайта, но все же есть некоторые отличия. В полноценном приложении нам доступны различные функции, которых просто нет на сайте. Например, это может быть функция встроенных уведомлений, хотя сейчас это легко организовать через браузер. На сборку приложения требуется обычно не более 5 минут. Просто запустите процесс сборки приложения и вам отправят e-mail, когда все будет готово. Приложение для веб-сайта — это то, что нужно для хорошего ресурса. Когда пользователь читает что-то на странице браузера, он может легко перемещаться между вкладками. В приложении этого не произойдет — так посетитель с большей вероятностью задержится на ресурсе надолго.