Свежеобжаренный кофе. Где купить?

Предлагаю делиться свежими новостями cafeto.ru , местами продаж, впечатлениями, восторгами под луной, а свежеобжаренный кофе — это мода, как и «крафтовое пиво». Это мнение, как и любое другое, имеет свои аргументы и споры не помогут; если любишь кофе, просто пробуй разные варианты и сформируй свое мнение, отличное от стереотипов.Мы все слышали (думаю, хотя бы раз), что свежесть — важная составляющая чашечки хорошего кофе. Кто-то с этим согласен, но сейчас, в эпоху «третьей волны кофе», все больше людей приходят к выводу, что через 7-8 дней после обжарки кофе начинает процесс старения. Из рекламы нам рассказывают о вкусовых нюансах шоколада, спелых цитрусовых и ягодах, дымном аромате и многих других ощущениях – все это наиболее ярко ощущается от 7 до 30 дней с момента обжарки.

До семи дней в кофе еще идут процессы с выделением СО2 и мнения расходятся: сторонники альтернативных способов заваривания (фильтр, аэропресс и др.) чаще пьют кофе «прямо с обжарки», любители более однородного и сбалансированного кофе в эспрессо-машине думаю лучше подождать 5-7 дней до завершения всех процессов. Я, правда, уже не совсем молодой человек и за всеми современными тенденциями не слежу... Далеко не хипстер, можно сказать...

Я достаточный жизненный опыт мне подсказывает, что не книгу о вкусе надо читать, а вернее - пробовать.К каждому сорту подбирать индивидуальный профиль обжарки в стремлении раскрыть весь вкусовой потенциал. А базисом для «вкусного» результата считаю строго контролируемый технологический процесс обжарки. Таким образом в каждой пачке вы найдете ароматные зерна с отличным вкусом.