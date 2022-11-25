Нет, найти местоположение по номеру телефона это не фикция а реальная услуга которую предлагает к примеру детективное агентство Главк. Можете оставить заявку на сайте https://glavk.spb.ru/service/informaciya-o-mestonaxozhdenii-abonenta-po-nomeru-telefona/ и вам обязательно помогут. Я понимаю ваш вопрос. В начале 00 годов было много мошенников, которые за недорого обещали найти человека по номеру телефона или установить местоположение.

Многие люди наивно платили деньги и не получали ничего или какие то случайные координаты.Сейчас такую услугу как найти местоположение по номеру телефона человека предлагают только сертифицированные компании которые имеют доступ в базе мобильных операторов. Стоимость такой услуги несколько варьируется в зависимости

от оператоа. Например найти местоположение абонента Билайн стоит 40 000 рублей а вот если вы ищите местоположение нужного вам обонента Йоты то цена 60 000 рублей составит. В чем разница - я не владею такой информацией и вам все таки лучше обратиться в детективное агентство Главк и подать заявку на поиск местоположение по номеру телефона нужного вам абонента