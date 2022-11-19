Тепловая пушка

В прощлом году про прокат пушки можно было узнать на сайте https://24прокат.рф/klimaticheskoe_oborudovanie/ и наш стройтрест там и арендовал дизельную тепловую пушку. В Красноярске морозы рано начинаются и потому прокат пушки для строек или производств актуален уже с началом осени. Так что спешите узнать. Кстати там и другое климатическое оборудование можно купить или взять на прокат