Мойки Omoikiri

Компания Omoikiri производит кстати не только мойки но и другое оборудование для кухни. В частности мы купили в свою новаую квартиру и мойку из искусственного камня и измельчитель пищевых отходов. Все очень высокого качества и дизайн стильный. Мойку купили Omoikiri Bosen 47 бежевого цвета а измельчитель Omoikiri Nagare 500. Всем довольны. Также у них хорошие смесители в продаже есть но мы их купили раньше у другого производителя. Так что если хотите купить хорошую недорогую мойку из искусственного камня то покупайте Omoikiri и не пожалеете.

Большой выбор моек в различных цветах, можно подобрать под цвет кухни или под свой дизайн. Есть и мойки из нержавейки, но каменная как мне кажется более красивей и практичней.

На сайте производителя https://my-omoikiri.ru/ можно выбрать модель какая вам понравиться. Или заказать изготовление под свой размер или дизайн. Специалисты помогут с установкой, нам помогли, точнее они сами приехали, привезли мойку и сами же установили ее и все подключили, и мойку и измельчитель