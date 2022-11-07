Акрил-гель

Где в Москве можно купить професиональный акриль гель, лаки и тд для маникюра? Недавно еще заказывала такое для работы в Италии но сейчвас цены выросли и теперь дорого из европы такое заказывать
Я сама себе делаю маникюр и недавно покупала базовый гель опция в интернет магазине Опция https://opzia.robo.market/ и сразу решила заказать база опция противоаллергенная. В интерент магазине Опция продается профессиональные средства для маникюра, цены вполне адекватные. Разные акрил-гели есть в наличии, хотя я пользуюсь только прозрачным
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