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Здоровье и красота

Акрил-гель

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Где в Москве можно купить професиональный акриль гель, лаки и тд для маникюра? Недавно еще заказывала такое для работы в Италии но сейчвас цены выросли и теперь дорого из европы такое заказывать

Вопрос задан 07.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я сама себе делаю маникюр и недавно покупала базовый гель опция в интернет магазине Опция https://opzia.robo.market/ и сразу решила заказать база опция противоаллергенная. В интерент магазине Опция продается профессиональные средства для маникюра, цены вполне адекватные. Разные акрил-гели есть в наличии, хотя я пользуюсь только прозрачным

    07.11.2022

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