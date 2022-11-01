Магазин кофе в Москве

Я сама не представляю свой день без 5-6 чашек хорошего кофе. Пью исключительно молотый и по возможности свежеобжаренный. Не понимаю людей которые пью растворимый кофе, который, по моему мнению не имеет ничего общего с кофе вообще. Так как я живу в Москве то с выбором кофе тут проблем нет. В последние пару лет я постоянный клиент интернет магазина свежеообжаренного кофе cafeto.ru

и пока что меня устраивает кофе который предлагает этот магазин. Тут всегда большой выбор как известных сортов кофе так и довольно редких. Например мне нравится кофе Эфиопия Гигеса котрый редко встретишь в других аналогичных магазинах. Кофе из Эфиопии мне нравиться даже больше чем бразильский. Вкус немного другой и крепость не так сильно выражена. Мой муж предпочитает молотый кофе Викинг бленд, как наиболее крепкий и характерный кофе для любителей темной обжарки. Мне такой кофе крепковатый и поэтому я

все таки отдаю предпочтение кофе из Эфиопии. Чаще всего покупаем уже свежемолотый кофе но иногда можем купить и зерна. В интернет магазине хорошо налажена доставка кофе по Москве и поэтому я никогда не остаюсь без чашки ароматного свежеобжаренного кофе.

Так что могу смело рекомендовать интернет магазин cafeto для всех кто любит натуральный кофе