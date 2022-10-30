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Недвижимость в турции

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Есть желание купить квартиру в Турции. Где можно посмотреть предложения? Интересует вообще недвижимость, не только квартиры

Вопрос задан 30.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Правильное решение. Недвижимость в Турции относительно недорогая пока что и многие люди покупают там квартиры. Не обязательно в Анкаре или Стамбуле кстати. Море есть почти везде, страна довольно безопасная. Посмотреть цены на недвижимость в Турции можно на сайте https://hasporealty.com/ и сейчас можно купить квартиру в стамбуле недорого. Ну относительно недорого конечно

    30.10.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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