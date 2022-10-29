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Выучи иностранный язык

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Выучи иностранный язык. Где можно получить разговорную практику на индивидуальных или групповых занятиях по изучению английского языка

Вопрос задан 29.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    курсы английского беляево курсы . Выбирайте формат обучения и приступайте к занятиям. Платформа, на которой мы проводим онлайн обучение, обеспечивает эффект 100% присутствия, что позволяет вам всегда активно участвовать в занятиях. Вы можете заниматься с компьютера, планшета или смартфона, нужен только интернет. По окончании уровня обучения вы получаете сертификат, также можно оформить необходимые документы для налоговых вычетов.

    29.10.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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