Могу подсказать вам где купить насосы для химически агрессивных жидкостей но не знаю подойдут ли они вам. Но на всякий случай вот сайт https://pumpswap.ru/

где можно заказать насосы для разных производств и для химических тоже. Я работаю технологом на заводе химических реактивов и мы покупаем насосы именно в компании pumpswap где обычно всегда есть погружные насосы разной мощности