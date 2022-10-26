Прогулки на теплоходе в СПб

В СПБ есть туристическая компания https://nevahod.com/ которая устраивает прогулки на теплоходе по северной венеции. Сама пользовалась их услугами этим летом, мне понравилось. Метеоры в петергоф регулярно ходят, недорого кстати и интересные прогулки. Прогулки по неве на метеоре конечно в первую очередь туристов интересуют но и немало местных также бывают на таких прогулках