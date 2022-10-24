Куда поехать?

Есть две недели свободного времени и вот подыскиваю недорогой тур куда то на теплое море - Египет или Кипр желательно. Где сейчас можно купить хороший и недорого тур в эти страны?
Могу порекомендовать туристическое агентство https://mels-travel.ru/poisk-tura где мы в прошлом месяце купили недорогой тур Египет. Взяли горящий то есть получилось очень недорого как для отеля 5 звезд и все включено. Как я поняла, в mels-travel часто бывают недорогие туры в экзотические страны. Надо будет найти тур на новый год
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