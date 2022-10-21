Как налидить доверительные отношения с детьми

Дети и родители - извечное противостояние. Если вы пользуетесь мессенжером телеграмм - то рекомендую вам бот GreatParentsBot цель работы которого - научить родителей налаживанию хорошие доверительные отношений между родителями и детьми.

Я сама узнала много нового как правильно воспитывать в своем сыне чувство ответственности за свои поступки. Мотивация для обучения - это тоже довольно сложный момент в отношения дети-родители. Благодаря GreatParentsBot мне удалось помочь сыну понять важность учебы в школе и анализировать свои ошибки. Этот интерактивный бот https://t.me/greatparentsbot?start=5621041754

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