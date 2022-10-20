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Типография

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Подскажите типограяию в Москве где можно заказать сувенирную продукцию - карты, ручки с логотипом и тд. Интересуют небольшие заказы и быстрая работа

Вопрос задан 20.10.2022
42
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    Ответы на вопрос (1)

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    Здравствуйте. Московская типография Город https://tipografia-gorod.ru/catalog-product/papki/ подойдет вам. Я сама делаю тут заказы на сувенирную продукцию к праздникам и не только Например печать папок для офиса лучше всего заказывать именно в этой типографии. А сувенирная продукция - шары с логотипом, ручки и флешки тут тоже делают очень хорошо и довольно оперативно. Цены умеренные, качество печати на высоте

    20.10.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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