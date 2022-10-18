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Аноним
Люди
#люди с «прямыми извилинами» или « руками не с того места"

Для чего в нашу жизнь приходят люди, которые умеют пускать пыль в глаза, а на самом деле и «яйца выеденного не стоят»

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Есть мнение, что каждый человек, который приходит в нашу жизнь для чего-то нам даётся... получить опыт, что-то понять и сделать выводы... Но когда столкнулась с ремонтом в новой квартире, я вообще перестала понимать эту догму. Очень сильно разочаровалась в людях... Каждая последующая бригада, как говорится оказывалась типа «умнее предыдущей», но в итоге приходилось переделывать и электрику и сантехнику и даже молярку. Надували и по стройматериалам и по этапам работ (например шпаклюют один слой, а пишут 3 слоя или работы на одно количество м.кв. // м.п., а по факту другое ). Приходилось провожать очередную бригаду и искать новую. На каждом последующем этапе работ казалось, что вот эти ребята точно доведут ремонт до конца. Но увы, опять переделывать..., либо обман по стройматериалам. По профессия я врач и свою работу выполняю всегда со знанием дела и по совести. Со стороны тоже нет нареканий. И пациенты и руководство остаются довольными. Но вот почему н а м о ё м п у т и стали попадаться люди с «прямыми извилинами» или « руками не с того места»?

Вопрос задан 18.10.2022
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