Ремонт когдиционера

В Москве много фирм куда можно обратиться по поводу ремонта кондиционера. Я бы рекомендовала вам https://climat-24.ru/ так как этим летом мы пользовались услугами этого сервиса. Начал барахлить наш кондиционер и специалисты устранили проблему. И мы заказали установку еще одного кондиционера у нас дома. Кстати стоимость установки кондиционера в Москве немного выросла по сравнению с прошлым годом