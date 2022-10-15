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Ремонт когдиционера

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Подскажите хороший сервис ремонтов кондиционеров. Живу в Москве, рекламы много но нужен хороший сервис

Вопрос задан 15.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В Москве много фирм куда можно обратиться по поводу ремонта кондиционера. Я бы рекомендовала вам https://climat-24.ru/ так как этим летом мы пользовались услугами этого сервиса. Начал барахлить наш кондиционер и специалисты устранили проблему. И мы заказали установку еще одного кондиционера у нас дома. Кстати стоимость установки кондиционера в Москве немного выросла по сравнению с прошлым годом

    15.10.2022

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