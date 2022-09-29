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Доставка цветов Новосибирске

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Добрый вечер. Моя девушка сейчас в Новосибирске и у нее завтра день рождения. Хочу как то поздравить но я сам в Москве нахожусь. Есть какой сервис доставка цветов в Новосибирске? Очень надо

Вопрос задан 29.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу порекомендовать вам сервис доставки цветов Новосибирске АняБотаня. Они работают круглосуточно и занимаются доставкой цветов и подарков как в Новосисбирске так и по ближайшим пунктам в области. У меня много друзей живет в Новосибирске и поэтому частенько сама заказываю доставку цветов именно в АняБотаня.
    На их сайте https://annabotana.ru/ можно выбрать подходящий букет или цветочную композицию. Цены вполне адекватные, цветы всегда свежие а стилисты сервиса помогут вам составить букет или композицию из цветов. Насколько я знаю доставка цветов в Новосибирске можно заказать по телефону (958) 578-68-19 или написать им в ватсап. Ну и адрес на всякий случай - м. Гагаринская, Красный пр-т 878
    Сколько раз я уже заказывала доставку цветов и всегда оставалась довольна результатом. АняБотаня всегда вовремя доставляют цветы по указаному адресу. Так что не теряйте время зря - доставка цветов в Новосибирске от АняБотаня это всегда отличный результат

    29.09.2022

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