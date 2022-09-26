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Модульные системы управления

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Подскажите где можно заказать разработку модульнй системы управления ООС? Или купить уже готовую систему, если есть такая

Вопрос задан 26.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Насколько я знаю, компания ООО "Информпроект" делает такие системы управления и уже давно. Насчет модульной системы ООС скорей всего вам подойдет такая разработка https://isu-pb.ru/moduli-sistemi/upravlenie-oos/ или вы можете заказать систему управления именно под ваши потребности. Информпроект разрабатывает самый большой спектр модульных систем управления, так что скорей всего вам тоже помогут

    26.09.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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