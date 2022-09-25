Профессиональные игроки в покере часто пользуются «чуйкой». Для многих это единственный инструмент, помогающий принимать важные решения. И именно в казино без взноса с выводом денег украина (онлайн или оффлайн) интуиция действительно важна, потому что за годы игры в покер онлайн скапливается огромное количество раздач, многие из которых повторяются. Повторяются не стартовые руки или карты на доске, а скорее сама ситуация. К примеру, у игрока А сильная рука (но не топовая), он ставит на ривере и ему делают рейз. Предыдущий опыт подсказывает, что здесь что-то не так, что так было и все закончилось плохо. И даже если калибровать ставку по шансам, игрок может сбросить карты и сыграть по чуйке. В покере нужно принимать множество мелких и больших решений, но в онлайн-казино все по-другому. Влияние интуиции на что-нибудь минимальное. Она может только подсказывать, что пора закругляться, потому что ни к чему хорошему дальнейшая катка привести не сможет. Следует четко понимать, что в тех же игровых автоматах от игрока мало что зависит. Наиболее важными решениями является начало и завершение игрового процесса. Сюда также можно отнести и выбор ставки, но это уже второстепенное.