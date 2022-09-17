Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. СПА салон в Нижнем Новгороде
Аноним
Здоровье и красота

СПА салон в Нижнем Новгороде

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Посоветуйте хороший СПА салон в Нижнем Новгороде. Мы тут недавно живем и пока не определились куда ходить на спа процедуры

Вопрос задан 17.09.2022
40
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    В Нижнем Новгороде немало хороших спа салонов но все же я бы порекомендовала спа салон Еленка, можете посмотреть их сайт https://spa-salon-elenika.ru/ и убедиться что в этом салоне все услуги предоставляются на самом высшем уровне. Я была там пару раз когда ездила к подруге в гости этой весно. Мне все понравилось. СПА процедуры в Нижнем Новгороде лучше всего делать в Еленке

    17.09.2022

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.