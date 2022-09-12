Счетчики воды

Лучше всего обратитесь в энергосервис москва. Мы раз в два-три года делаем поверку счетчиков, у нас три квартиры в Москве и поэтому за этим надо следить и делать все вовремя. На сайте энергосервиса http://msvd.ru/ можно оставить заявку и специалисты центра скажут вам когда они смогут сделать поверку ваших приборов учета. А вот сколько стоит поверка счетчика воды не скажу, этими делами муж занимается