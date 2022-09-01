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Здоровье и красота

Солнцезащитные очки

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Хоть уже и 1 сентября но солнце все еще светит по летнему ярко. Порекомендуйте где в Питере можно купить хорошие и недорогоие солнцезащитные очки

Вопрос задан 01.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Я сама недавно искала солнцезащитные очки в интернет магазинах. В СПб конечно много и офлайновых точек где продаются солнцезащитные очки но хотела купить хорошие очки ray-ban и не подделку а именно оригинал. Нашла сайтhttps://piteroptika.ru/ и там как раз были в продаже настоящие очки ray-ban. Так что могу вам посоветовать зайти на сайт питероптика и посмотреть там

    01.09.2022

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