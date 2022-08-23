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Ремонт холодильников миле

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Подскажите сервис ремонта холодильников в Кирове. У нас холодильник Миле и не везде хотят браться ремонтировать такую технику. Нужен или фирменный техцентр миле или квалифицированный специалист

Вопрос задан 23.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В Кирове есть сертифицированный техцентр ремонт холодильника по ремонту крупной бытовой техники. Попробуйте к ним обратиться. У нас кофеварка Миле и нам делают профилактику кофеварки в этом центре. Думаю что и холодильники ремонтируют. Хороший центр по ремонту бытовой техники в Кирове надо сказать

    23.08.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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