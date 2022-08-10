Подпишись
  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Скоро 1 сентября
Аноним
Дом

Скоро 1 сентября

  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Скоро 1 сентября, пора уже покупать разные принадлежности для школы. У нас двое детей-школьников. Подстажите интернет магазин с низкими ценами где можно купить все для школы недорого Спасибо

Вопрос задан 10.08.2022
28
Нравится
Коментарий
Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

    Ответы на вопрос (1)

    Пригласить эксперта

    Мы уже давно покупаем все для школы в интернет магазине купимама https://kupimama.ru/ и не только для школы. В кипи мама огромный выбор товаров для детей. Есть хорошая качественная одежда, игрушки, школьные принадлежности, различная канцелярия и еще много чего. Цены вполне адекватные, не дороже чем на рынке. Доставка быстрая. Можно заказать доставку заказа на дом, что мы обычно и делаем

    10.08.2022

    Нравится Коментарий

    Комментарии (Всего: 0)

      Добавить комментарий

      Написать ответ
      Ответить
      Похожие вопросы
      Принять
      Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.