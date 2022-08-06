Видеокарты сравнение

Сравнить характеристики видеокарт можно на сайте https://devicelist.best/ru/video/ и уже определиться какую карту лучше купить. Для майнинга это очень важно, есть видеокарты дорогие и мощные но памяти мало у них будет, то есть майнить такой картой не очень разумно. Сравнительные характеристики видеокарт и процессоров лучше всего узнать до покупки а не после